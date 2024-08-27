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بيان صادر عن وزارة المياه

وزارة المياه
وزارة المياه
الثلاثاء، 27-08-2024 10:53 م

الوكيل الإخباري-   نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه مديرية المشاغل المركزية، صباح الثلاثاء، حملة لضبط وردم آبار وإزالة اعتداءات على مصادر المياه تضمنت ردم الآبار المخالفة وإزالة المظلات المخالفة في الرمثا وبيادر وادي السير.

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وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم إزالة المخالفات المنفذة بطريقة غير قانونية وتقوم بسحب آلاف الأمتار المكعبة يوميا من المياه.


واستكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الأحواض المائية عملية إزالة كل البنية التحتية للمخالفات، إذ سيتم إعداد الضبوطات الخاصة بالحملة وإحالة الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص.

 
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