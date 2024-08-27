بيان صادر عن وزارة المياه

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه مديرية المشاغل المركزية، صباح الثلاثاء، حملة لضبط وردم آبار وإزالة اعتداءات على مصادر المياه تضمنت ردم الآبار المخالفة وإزالة المظلات المخالفة في الرمثا وبيادر وادي السير.

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وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم إزالة المخالفات المنفذة بطريقة غير قانونية وتقوم بسحب آلاف الأمتار المكعبة يوميا من المياه.