بيان صادر عن وزارة المياه

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم إزالة المخالفات المنفذة بطريقة غير قانونية وتقوم بسحب آلاف الأمتار المكعبة يوميا من المياه.
واستكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الأحواض المائية عملية إزالة كل البنية التحتية للمخالفات، إذ سيتم إعداد الضبوطات الخاصة بالحملة وإحالة الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص.
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