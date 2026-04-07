الأربعاء 2026-04-08 11:03 م

بيان مشترك صادر عن القوات المسلحة والأمن العام

الثلاثاء، 07-04-2026 01:18 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي الثلاثاء، أنها لم تتعامل مع أية صواريخ أو مسيّرات استهدفت الأراضي الأردنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.اضافة اعلان


وقالت مديرية الإعلام العسكري في بيان مشترك مع مديرية الأمن العام، إن أراضي المملكة وأجواءها لم تشهدا أية محاولات استهداف منذ يوم أمس.

وأوضحت أن سماع أصوات الانفجارات في السماء وسقوط بعض الشظايا أو المقذوفات في مناطق حدودية داخل المملكة ناجمان عن اعتراضات مصدرها غربي حدود المملكة.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الكوادر المختصة والفرق المعنية في القوات المسلحة والأمن العام تعاملت مع متساقطات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبين أن مديرية الأمن العام تعاملت مع 8 بلاغات لحوادث سقوط شظايا أو مقذوفات، نتج عنها وقوع إصابة في محافظة العقبة، إذ خضع المصاب للعلاج اللازم في الموقع وحالته العامة جيدة.

كما وقعت بعض الأضرار المادية المحدودة في محافظة العقبة وفي محافظة الكرك، وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.
 
 


