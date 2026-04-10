الجمعة 2026-04-10 06:36 م

بيان من الأمانة حول عامود دوار "التطبيقية"

الجمعة، 10-04-2026 03:13 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي لأمانة عمّان الكبرى، الدكتور ناصر الرحامنة، إن أعمال الهدم الخاصة بإعادة إنشاء دوار التطبيقية تمت وفق الدراسات الفنية والهندسية، وتحت إشراف هندسي، وأن عملية هدم العمود الذي يبلغ ارتفاعه 39 مترًا انتهت، كما هو مخطط لها ضمن محيط الدوار.اضافة اعلان


ولم تحدث أية أضرار مادية أو بشرية، بعكس ما يتم تداوله في بعض صفحات السوشيال ميديا والمواقع، وما زالت كوادر أمانة عمّان تواصل عملها في الموقع.

مرفقًا فيديوهات لأعمال الأمانة حاليًا في الموقع.
 
 


