بيان من الأمانة حول عامود دوار "التطبيقية"

ولم تحدث أية أضرار مادية أو بشرية، بعكس ما يتم تداوله في بعض صفحات السوشيال ميديا والمواقع، وما زالت كوادر أمانة عمّان تواصل عملها في الموقع.
مرفقًا فيديوهات لأعمال الأمانة حاليًا في الموقع.
الأمانة: أعمال إزالة دوار التطبيقية مستمرة دون أضرار#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/5EY6kGSEOE— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 10, 2026
أخبار متعلقة
-
نقابة الممرضين تصادق على التقريرين المالي والإداري لسنة 2025
-
الصفدي وكالاس يبحثان الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان
-
حقوق "مؤتة" تحصد المركز الأول في المسابقة الوطنية للمحاكمات الصورية
-
إقبال سياحي على سيل الزرقاء ومحيط سد الملك طلال في البلقاء
-
%69 نسبة الإشغال الفندقي في العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع
-
مجلس محافظة جرش يُجري مناقلات مالية لدعم وتسريع مشاريع قطاع المياه
-
بلدية بني عبيد تبدأ استعداداتها للاحتفال بيوم العلم
-
إقبال سياحي لافت على المواقع الأثرية والطبيعية في إربد