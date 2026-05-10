الأحد 2026-05-10 05:12 م

بيان من الأمن العام حول فيديو مشاجرة الزرقاء

الأحد، 10-05-2026 03:43 م
الوكيل الإخباري-   نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ما جرى تداوله (وظهر في فيديو جرى تداوله)حول أن سبب المشاجرة في الزرقاء يعود لفارضي الإتاوات، مؤكدًا أنّ المشاجرة وقعت بين مجموعة من سائقي الحافلات وسمسار أحد الخطوط إثر خلاف لحظي وأن كل ما تم تداوله حول فارضي إتاوات عارٍ من الصحة. اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى التعامل مع القضية وضبط أطرافها وإحالتهم للقضاء، مجدداً الإهابة بعدم نشر أيّة معلومات دون التأكد من مصادرها الرسمية.
 
 


