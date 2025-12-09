الثلاثاء 2025-12-09 02:13 م

بيان من التربية بخصوص إمتحانات الدورة التكميلية للتوجيهي

الثلاثاء، 09-12-2025 11:29 ص
الوكيل الإخباري-   ناقش أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، ومساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، العميد محمد العمري، أبرز الاجراءات الإدارية والفنية والأمنية التي تم اتخاذها لضمان سير وإنجاح امتحانات الثانوية العامة الدورة التكميلية 2025/2026 المزمع إجراؤها في السابع والعشرين من الشهر الحالي وتستمر حتى السابع عشر من شهر كانون الثاني.اضافة اعلان

 
وأكد الدكتور العجارمة خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة، بحضور مدير العمليات والسيطرة، العميد ياسر العساسفة ومدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة محمد شحادة، أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات الفنية والادارية اللازمة لإنجاح الدورة الامتحانية القادمة، مشيرا إلى أن الوزارة شكلت غرفتي عمليات مركزية في مركز الوزارة، وإدارة الامتحانات، إضافة لغرف عمليات أخرى في جميع مديريات التربية والتعليم، لمتابعة كافة الملاحظات التي قد ترد حول عقد الامتحان، لتوفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة. 

ولفت إلى أن الوزارة اتخذت التدابير اللازمة لتوفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة داخل وخارج قاعات الامتحان، مشيرًا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، ولجنة حماية المهنة فيها، كانت قد حذرت في وقت سابق من إجراء أفراد أو صفحات على منصات التواصل مقابلات مع طلبة التوجيهي وذويهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، من شأنها إثارة القلق بين الطلبة وذويهم، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين تعتبر هذه الممارسات انتحالًا للصفة الإعلامية والصحفية ومخالفة صريحة للتشريعات الإعلامية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، وستتعامل معهم وفقًا لأحكام القانون.
 
 


