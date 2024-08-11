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بيان من الزراعة حول زعم وجود كوليرا بخضروات أردنية

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة




 

الأحد، 11-08-2024 03:09 م

الوكيل الإخباري-  أكدت وزارة الزراعة انها تحرص على وصول المنتج الزراعي  المحلي للمستهلك الأردني والخارجي على حد سواء وفق إجراءات وبرامج رقابية على المدخلات "تربة ومياه ري وبذور ومبيدات وآفات وأمراض"  وحتى المنتج النهائي  بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية المحلية من وزارة الصحة ووزارة المياه والري  والمؤسسة العامة للغذاء والدواء  والجمعية العلمية الملكية.


وقالت وزارة الزراعة في بيان  إن الحديث عن تلوث منتجات الخضار الأردنية ينافي واقع الحال من حيث أن كافة منتجات الخضار الأردنية تأتي من مناطق المرتفعات ( الشفا والمنطقة الشرقية الصحراوي) وتعتمد على المياه الجوفية في سقايتها.


وبينت أن منطقة الأغوار ( وادي الأردن) والتي تعتمد على مياه نهر اليرموك  وسد الوحدة المغذية لقناة الملك عبدالله الأول  خالية تماماً من أي منتج من  الخضار  في هذا الوقت من العام.


وأشارت إلى انه تم إجراء مسح كامل للمياه والتربة ومياه سد الوحدة وأظهرت النتائج خلوها تماماً من أي أثر لبكتيريا الكوليرا ( مرفق نتائج الفحوصات).


وأهابت وزارة الزراعة بعدم تداول هذه المعلومات الغير صحيحة والموجهة بشكل خاطئ من جهات ومواقع مشبوهة هدفها الإضرار بالإقتصاد الوطني دون أي دليل أو معلومات علمية موثقة.


ورحبت  وزارة الزراعة بأي جهة  رقابية محلية أو عربية  أو دولية لزيارة مناطق الإنتاج وإجراء المسوحات  اللازمة لبيان حقيقة عدم وجود أي أصل لهذه الإشاعة.

gnews

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