بيان من الشركة المنظمة لحفل هيفاء وهبي وفارس كرم في عمان حول اعفاء الضريبة

وأوضح المكتب في بيان صحفي، أن قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح للحفل لم تتجاوز 11 ألف دينار بخلاف ما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي من أن مبلغ الاعفاء الضريبي وصل الى 200 ألف دينار، مشيرًا إلى أن الإعفاء تم وفقًا للتعليمات التي تنص على منح الحوافز والإعفاءات للفعاليات والمهرجانات المقامة داخل المملكة، وبعد استيفاء المكتب كافة الشروط المعتمدة.
واشار المكتب، - وفق البيان - الى أنه تم دفع مبلغ 7 آلاف دينار لنقابة الفنانين الأردنيين، مؤكداً أن الهدف من إقامة الحفل تمثل في تحفيز النشاط السياحي والاقتصادي في المملكة واستقطاب الزوار العرب.
وبين المكتب، وفق بيانه ، أن الحفل أسهم في رفع نسب إشغال الفنادق بشكل ملموس، إذ تم إشغال 306 غرف فندقية بقيمة تقديرية بلغت نحو 87 ألف دينار، إلى جانب العوائد الإضافية الناتجة عن خدمات النقل والعشاء وتذاكر الطيران ورسوم الدخول إلى المملكة التي دفعها الحضور القادمون من الدول العربية والتي تبلغ جميعها 100 ألف دينار، ما ساهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية وزيادة حجم الإنفاق في السوق المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
مستشفى الأمير حمزة يودّع الطبيب عدوان إثر حادث سير مؤسف
-
مجلس النواب يستكمل اليوم انتخاب لجانه الدائمة
-
الاعلامية نبيلة السلاخ في ذمة الله
-
فصل الكهرباء من الـ12 ظهرا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
بلدية جرش تستعرض إنجازاتها وتكشف خططاً خدمية
-
الحنيطي ونظيره البحريني يتابعان تمرين "صقور الهواشم/6" الليلي
-
مجلس محافظة الكرك يقر موازنة 2026
-
ديون بلدية المفرق تتجاوز 7 ملايين دينار والسداد مفتوح للمواطنين والمستأجرين