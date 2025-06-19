الخميس 2025-06-19 02:58 م
 

بيان من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي في يومه الأول

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 19-06-2025 01:44 م

الوكيل الإخباري-   اطمأن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة على سير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2025 / الامتحان العام في يومه الأول خلال زيارة تفقدية قام بها اليوم الخميس لعدد من قاعات الامتحان التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة عمان.

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وشملت الجولة زيارة مدرستي زين الشرف الثانوية للبنات، وكلية الحسين الثانوية للبنين، حيث أكد الدكتور محافظة أن الامتحان سار كما هو مخطط له، دون ملاحظات تذكر.


واستمع الدكتور محافظة إلى ملاحظات الطلبة في المدارس التي شملتها الجولة، داعيًا الطلبة لاتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الوزارة، وعدم الالتفات لأي شائعات تنشر حول الامتحان. 


وأكد على أهمية تهيئة البيئة الامتحانية الملائمة بما يلبي احتياجات الطلبة من مياه الشرب، والتهوية والإضاءة المناسبتين، والمراوح، وتزويدها بالمقاعد المريحة والتي تناسب أحجام الطلبة وطريقة كتابتهم، واللوحات الإرشادية، وتوفر كافة المستلزمات التي تساعدهم على تقديم الامتحان بكل سهولة ويسر.


وثمن الدكتور محافظة الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر الوزارة القائمة على الامتحان من معلمين ورؤساء قاعات ومراقبين ومصححين ولجان إشرافية وفرق فنية، ودورهم الفاعل في إنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة، متمنيًا لأبنائه الطلبة النجاح والتوفيق.

 
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