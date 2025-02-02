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بيان من وزارة الداخلية حول الاكتظاظ على جسر الملك حسين

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أرشيفية
الأحد، 02-02-2025 02:32 م

الوكيل الإخباري - صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه ونتيجة للإجراءات المتخذة ‏من قبل الجانب الآخر في جسر الملك حسين، والمتعلقة بتحديد ساعات ‏الدوام من طرفهم حيث أصبح:

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- من الساعة التاسعة حتى الساعة الخامسة مساءً طيلة أيام الأسبوع (ما عدا الجمعة).

 

- يوم الجمعة من التاسعة ‏صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

 

- اعتبار يوم السبت عطلة ‏لديهم، بالإضافة الى قيامه بتحديد عدد الحافلات المغادرة من خلال ‏الجسر الى الطرف الاخر، وبمعدل يومي يقارب 15 حافلة فقط ‏للمعتمرين، و30 حافلة للمسافرين فقط خلال ساعات الدوام المشار اليها‏؛ الأمر الذي أدى الى ما يشهده الجسر حاليا من  اكتظاظ في أعداد ‏المغادرين.‏


‏وأضاف أن هذه الإجراءات تزامنت مع زيادة اعداد المعتمرين ‏الفلسطينيين، حيث بلغ عدد القادمين منهم عبر الجسر منذ بداية ‏العام ما مجموعه (21612) معتمراً، فيما عاد منهم عبر الجسر أيضاً ما ‏مجموعه  (16694) معتمراً خلال الفترة ذاتها، وكذلك بسبب انتهاء ‏العطلة المدرسية وعودة الزوار والمسافرين القادمين من دول أخرى مروراً الى ‏أراضي الضفة الغربية .‏
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وأشار المصدر إلى أن الوزارة حريصة على اعلام المسافرين بأوضاع الاكتظاظ والازدحام ‏ والأخذ بعين الاعتبار هذه ‏المعطيات، مؤكدةً ‏بأن إدارة جسر الملك حسين  تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير ‏اللازمة لتقديم الخدمة المثلى للمسافرين، وتتواصل بذات الوقت بشكل ‏مباشر مع الطرف الآخر، لزيادة أعداد الحافلات المتجهة الى الضفة ‏الغربية بما يتناسب وعدد المسافرين .

 
gnews

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