بيان من وزارة الداخلية حول الاكتظاظ على جسر الملك حسين

الوكيل الإخباري - صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه ونتيجة للإجراءات المتخذة ‏من قبل الجانب الآخر في جسر الملك حسين، والمتعلقة بتحديد ساعات ‏الدوام من طرفهم حيث أصبح:

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- من الساعة التاسعة حتى الساعة الخامسة مساءً طيلة أيام الأسبوع (ما عدا الجمعة).

- يوم الجمعة من التاسعة ‏صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

- اعتبار يوم السبت عطلة ‏لديهم، بالإضافة الى قيامه بتحديد عدد الحافلات المغادرة من خلال ‏الجسر الى الطرف الاخر، وبمعدل يومي يقارب 15 حافلة فقط ‏للمعتمرين، و30 حافلة للمسافرين فقط خلال ساعات الدوام المشار اليها‏؛ الأمر الذي أدى الى ما يشهده الجسر حاليا من اكتظاظ في أعداد ‏المغادرين.‏