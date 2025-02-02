بيان من وزارة الداخلية حول الاكتظاظ على جسر الملك حسين

وأضاف أن هذه الإجراءات تزامنت مع زيادة اعداد المعتمرين الفلسطينيين، حيث بلغ عدد القادمين منهم عبر الجسر منذ بداية العام ما مجموعه (21612) معتمراً، فيما عاد منهم عبر الجسر أيضاً ما مجموعه (16694) معتمراً خلال الفترة ذاتها، وكذلك بسبب انتهاء العطلة المدرسية وعودة الزوار والمسافرين القادمين من دول أخرى مروراً الى أراضي الضفة الغربية .
وأشار المصدر إلى أن الوزارة حريصة على اعلام المسافرين بأوضاع الاكتظاظ والازدحام والأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات، مؤكدةً بأن إدارة جسر الملك حسين تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتقديم الخدمة المثلى للمسافرين، وتتواصل بذات الوقت بشكل مباشر مع الطرف الآخر، لزيادة أعداد الحافلات المتجهة الى الضفة الغربية بما يتناسب وعدد المسافرين .
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