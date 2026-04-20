الإثنين 2026-04-20 12:08 م

بيان من وزارة الداخلية حول فيديو متداول لشخص إدعى قدرته على إصدار الأرقام الوطنية مقابل مبالغ مالية

الداخلية تكشف تفاصيل قضية احتيال خاصة بإصدار الأرقام الوطنية
الإثنين، 20-04-2026 10:08 ص
الوكيل الإخباري-   أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الدكتور عبد الكريم أبو دلو، بخصوص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يحاول الاحتيال على أشخاص من خلال ادعائه بقدرته على إصدار الأرقام الوطنية مقابل مبالغ مالية.


وأكد أن هذا الفيديو قديم تم نشره خارج المملكة خلال كانون الأول من عام 2024، حيث جرى التعميم على هذا الشخص بتاريخ 22/12/2024.

وأضاف أنه تم إلقاء القبض على الشخص المشار إليه وتحويله إلى مدعي عام عمّان لإجراء المقتضى القانوني بحقه، وهو من ذوي القيود الجرمية وحالياً نزيل في مركز إصلاح وتأهيل الموقر.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

غا

ب

ب

ب

الأكثر مشاهدة

 