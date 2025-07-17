بيان من وزراء خارجية الأردن و10 دول يؤكد دعم أمن سوريا ورفض التدخلات الخارجية

الوكيل الإخباري- أجرى وزراء خارجية الأردن والإمارات والبحرين، وتركيا والسعودية والعراق، وسلطنة عُمان، وقطر، الكويت، ولبنان، ومصر، على مدى اليومين الماضيين، محادثاتٍ مكثّفة حول تطورات الأوضاع في سوريا وفي سياق الموقف الواحد، والجهود المشتركة لدعم الحكومة السورية في جهود إعادة بناء سوريا الشقيقة على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها وحقوق كل مواطنيها.

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وأكّد الوزراء في بيان مشترك :