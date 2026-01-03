بيان هام صادر عن الخارجية الأردنية

السبت 2026-01-03 08:10 م

الوكيل الإخباري-   تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أوضاع الأردنيين المقيمين والموجودين في فنزويلا نتيجة التطورات الأخيرة.اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إنّ الوزارة، ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في برازيليا، تتابع أوضاع الأردنيين في فنزويلا، مؤكّدًا أنّ جميع الأردنيين المقيمين والموجودين في فنزويلا بخير.

ودعا المجالي الأردنيين المقيمين والموجودين في فنزويلا إلى التواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام الآتية:

الخط الساخن للسفارة الأردنية في البرازيل:

005561996987070
أو وحدة مركز العمليات في الوزارة:

00962799562903
00962799562471
00962799562193
أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات:

[email protected]
 
 


