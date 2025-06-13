بيان هام صادر عن مديرية الأمن العام

10:33 م

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الوكيل الإخباري- جددت مديرية الأمن العام تحذيرها للمواطنين ضرورة البقاء في اماكن تواجدهم و عدم الاقتراب من الاجسام الجوية المتساقطة لما قد تشكله من خطورة شديدة والابلاغ المباشر عن موقعها في حال مشاهدتها على هاتف الطوارئ 911 اضافة اعلان

