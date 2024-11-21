بيان هام صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

ووقع البيان نيابة عن حكومتي البلدين، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمود الحمود، والمندوب الدائم لجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية السفير ديونيسيو سواريس، وذلك في مقر البعثة الأردنية الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك.
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