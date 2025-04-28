بيان هام من الضمان بخصوص رواتب تقاعد الشيخوخة

وبينت المؤسسة أن بإمكان المؤمن عليه الذي انطبقت شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عليه إيقاف اشتراكه، والتقدم بطلب تخصيص الراتب عبر الدخول لحسابه الشخصي عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الهاتفي أو تطبيق سند الحكومي ومن خدمات المتقاعدين اختيار خدمة طلب راتب تقاعد الشيخوخة ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.
ونوّهت المؤسسة إلى ضرورة قيام المؤمن عليه بتزويدها برقم حسابه البنكي (الآيبان) وذلك من خلال القنوات التي يوفرها البنك الذي يرغب بتحويل راتبه التقاعدي إليه.
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