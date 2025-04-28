الإثنين 2025-04-28 04:18 م
 

بيان هام من الضمان بخصوص رواتب تقاعد الشيخوخة

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الإثنين، 28-04-2025 02:24 م
الوكيل الإخباري-   أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن شروط الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الـ(60) للمؤمن عليه الذكر وإكمال سن الـ(55) للمؤمن عليها الأنثى مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (180) اشتراكاً أي ما يعادل (15) سنة على أن يكون من ضمنها (84) اشتراكاً فعلياً أي ما يعادل (7) سنوات، ويُقصد بالاشتراك الفعلي (الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل).اضافة اعلان


وبينت المؤسسة أن بإمكان المؤمن عليه الذي انطبقت شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عليه إيقاف اشتراكه، والتقدم بطلب تخصيص الراتب عبر الدخول لحسابه الشخصي عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الهاتفي أو تطبيق سند الحكومي ومن خدمات المتقاعدين اختيار خدمة طلب راتب تقاعد الشيخوخة ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.

ونوّهت المؤسسة إلى ضرورة قيام المؤمن عليه بتزويدها برقم حسابه البنكي (الآيبان) وذلك من خلال القنوات التي يوفرها البنك الذي يرغب بتحويل راتبه التقاعدي إليه.


 
gnews

أحدث الأخبار

قب

المرأة والجمال تقشير الطحالب: فوائده المذهلة لبشرتك

غعتعتى

تكنولوجيا غوغل تُطلق تصميما جديدا لتطبيق Gmail على أجهزة iPhone وiPad

يريرير

تكنولوجيا إنستغرام تطلق تطبيق "Edits" لتحرير الفيديوهات باحترافية عالية

بعع

أخبار الشركات سامسونج تعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي في شبكات المحمول بالتعاون مع إنفيديا

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي انخفاض أقساط وتعويضات التأمين في الربع الأول من العام الحالي

بؤ

طب وصحة علامات على الخرف والزهايمر تظهر في العشرين

بلا

طب وصحة كيف يحرق الجسم 500 سعرة بلا تمارين؟

ؤبير

فيديو منوع الأصعب في العالم.. شاهد هذا هو مدى إنحدار مسار مضمار سباق ناسكار للسيارات



 
 





الأكثر مشاهدة