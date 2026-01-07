الأربعاء 2026-01-07 03:44 م

بيان هام من الغذاء والدواء للأردنيين حول سحب شركة نستله لحليب اطفال من الاسواق

الأربعاء، 07-01-2026 02:07 م
الوكيل الإخباري-   إشارة إلى الإعلان عن سحب طوعي احترازي لبعض تشغيلات منتجات تغذية أطفال شركة نستله والتي تشمل حليب SMA و BEBA و NAN، نتيجة احتمال تلوثها Cereulide toxin الناتج عن بكتيريا Bacillus cereus والتي قد تسبب الغثيان والقيء والمغص.اضافة اعلان


تؤكد المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن منتجات حليب الأطفال الرضع BEBA و SMA بجميع أصنافها غير مسجلة وغير متداولة في المملكة الأردنية الهاشمية، ولم يتم استيرادها للسوق المحلي وهي : -

‏SMA alfamino, SMA first infant milk, SMA little steps first infant milk, SMA anti reflux, SMA lactose free, SMA comfort, SMA advanced follow-on 
‏milk

وأضافت المؤسسة، أنه للمزيد من التفاصيل بما يخص الأصناف وأرقام التشغيلات المتأثرة عالميًا وغير المجازة في الأردن، للاطلاع على الرابط أدناه لغايات التحقق في حال تم إحضارها من قبل المواطنين من خارج الاردن بشكل شخصي : 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fsa-alerts-files/production/FSA-PRIN-02-2026/new-RackMultipart20260105-15-oug5f6.pdf

وأوضحت المؤسسة بما يخص منتج حليب الرضع ما دون السنة NAN  بجميع أصنافه المسجلة والمتداولة في السوق المحلي فقد تم سحب عينات موسعة من السوق وتبين بعد الفحص المخبري أنها آمنه وخالية من البكتيريا المذكورة أعلاه ، بإستثناء التشغيلة رقم (50750346B ) من حليب ( 1 NAN optipro ) والتي يتم سحبها والتحفظ عليها احترازيًا وذلك بالتنسيق مع الشركة الصانعه لغايات عمل فحوصات تأكيدية لضمان مأمونيتها وسلامتها وضمان صحة وسلامة المستهلك، وعليه تهيب المؤسسة بالمواطنين  التوقف عن استخدام هذه التشغيلة للصنف وإرجاعها إلى مكان شراءها.

وأكدت المؤسسة أنها تعمل بشكل مستمر على متابعة أي مستجدات أو تحذيرات دولية تتعلق بسلامة الغذاء والدواء وحليب وأغذية الرضع والأطفال، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حماية صحة وسلامة المواطنين. خصوصًا الأطفال. 

وتدعو المؤسسة المواطنين إلى عدم تداول أو استخدام أي منتجات غير مسجلة لديها، والتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم(0795632000)
 
 


