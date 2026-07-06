"بيت التصدير" تنظم المشاركة الأردنية في الدورة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي

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الوكيل الإخباري- نظمت شركة بيت التصدير الأردني المشاركة الأردنية في الدورة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي، وذلك من خلال تنظيم الجناح الأردني الذي ضم 8 شركات أردنية تمثل عددا من القطاعات الصناعية والخدمية، خلال الفترة من 22 إلى 27 حزيران الماضي. اضافة اعلان





وبحسب بيان الشركة، الاثنين، شارك في الجناح الأردني شركات متخصصة في المواد الأولية، والصناعات الكيميائية، والصناعات البلاستيكية، إلى جانب ممثلين عن قطاع المستشفيات والسياحة العلاجية، في إطار جهود تعزيز حضور المنتجات والخدمات الأردنية في الأسواق الإقليمية، واستكشاف فرص تصديرية جديدة.



وافتتح المعرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحضور السفير الأردني لدى الجزائر، عاهد سويدات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي القطاعين العام والخاص.



وقالت الشركة إن هذه المشاركة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى دعم الشركات الأردنية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز فرص التصدير للقطاعات الصناعية والخدمية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات الأردنية وتنويع الأسواق التصديرية، خصوصا في الأسواق التقليدية والواعدة.



وأضافت أن هذه المشاركة تنسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للتصدير، اللتين تركزان على تعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، وفتح أسواق جديدة، ودعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة المصدرين الأردنيين وتعزيز حضورهم في الأسواق الدولية.









