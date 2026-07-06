الإثنين 2026-07-06 04:08 م

"بيت التصدير" تنظم المشاركة الأردنية في الدورة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي

"بيت التصدير" تنظم المشاركة الأردنية في الدورة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي
"بيت التصدير"
 
الإثنين، 06-07-2026 03:26 م
الوكيل الإخباري-   نظمت شركة بيت التصدير الأردني المشاركة الأردنية في الدورة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي، وذلك من خلال تنظيم الجناح الأردني الذي ضم 8 شركات أردنية تمثل عددا من القطاعات الصناعية والخدمية، خلال الفترة من 22 إلى 27 حزيران الماضي.اضافة اعلان


وبحسب بيان الشركة، الاثنين، شارك في الجناح الأردني شركات متخصصة في المواد الأولية، والصناعات الكيميائية، والصناعات البلاستيكية، إلى جانب ممثلين عن قطاع المستشفيات والسياحة العلاجية، في إطار جهود تعزيز حضور المنتجات والخدمات الأردنية في الأسواق الإقليمية، واستكشاف فرص تصديرية جديدة.

وافتتح المعرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحضور السفير الأردني لدى الجزائر، عاهد سويدات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي القطاعين العام والخاص.

وقالت الشركة إن هذه المشاركة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى دعم الشركات الأردنية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز فرص التصدير للقطاعات الصناعية والخدمية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات الأردنية وتنويع الأسواق التصديرية، خصوصا في الأسواق التقليدية والواعدة.

وأضافت أن هذه المشاركة تنسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للتصدير، اللتين تركزان على تعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، وفتح أسواق جديدة، ودعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة المصدرين الأردنيين وتعزيز حضورهم في الأسواق الدولية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

توغل إسرائيلي جديد في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا

عربي ودولي توغل إسرائيلي جديد في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا

محافظ جرش يتفقد جاهزية المدينة الأثرية قبيل انطلاق المهرجان

أخبار محلية محافظ جرش يتفقد جاهزية مواقع فعاليات مهرجان جرش

مصفاة البترول والجمعية العلمية الملكية تبحثان تنفيذ دراسات فنية مشتركة

أخبار الشركات مصفاة البترول والجمعية العلمية الملكية تبحثان تنفيذ دراسات فنية مشتركة

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون

عربي ودولي الرئيس اللبناني: لا مكان للحرب الأهلية في لبنان

رئيس مجلس الأعيان يثمن مواقف مصر الرافضة للاعتداءات الإيرانية على الأردن

شؤون برلمانية رئيس مجلس الأعيان يثمن مواقف مصر الرافضة للاعتداءات الإيرانية على الأردن

"بيت التصدير" تنظم المشاركة الأردنية في الدورة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي

أخبار محلية "بيت التصدير" تنظم المشاركة الأردنية في الدورة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوزبكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات



 
 






الأكثر مشاهدة

 