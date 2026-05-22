بيت الخط العربي في عجلون.. منجز ثقافي يمزج سحر الطبيعة بعراقة التراث

الوكيل الإخباري- يبرز وسط الطبيعة الخلابة التي تحتضنها محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي، "بيت الخط العربي" كواحد من المشاريع الثقافية والفنية المميزة التي نجحت في المزج بين جمال البيئة وروح التراث العربي الأصيل، ليقدم للزوار تجربة استثنائية تجمع بين الفن والثقافة والسياحة في آنٍ واحد.

وقال مدير المحمية عدي القضاة، إن "بيت الخط العربي" يمثل نموذجًا فريدًا للمشاريع الثقافية التي تسعى إلى إحياء فنون اللغة العربية بأسلوب عصري وتفاعلي، مبينًا أن المشروع استطاع تحويل الخط العربي من مجرد فن تقليدي إلى تجربة حية يعيشها الزائر بكل تفاصيلها داخل بيئة سياحية مميزة تحتضنها غابات عجلون الساحرة.



وأوضح القضاة، أن بيت الخط يهدف إلى تعريف الزوار بتاريخ الخط العربي العريق وأنواعه المختلفة، من خلال تقديم ورش عمل وأنشطة تفاعلية تتيح للزائر فرصة كتابة اسمه بالخط العربي، وتصميم لوحات وأعمال فنية خاصة به، الأمر الذي يمنح التجربة بعدًا تعليميًا وإبداعيًا يعزز ارتباط الزوار باللغة العربية وفنونها الأصيلة.



وأضاف، أن المشروع يسهم في الحفاظ على جماليات الخط العربي بوصفه أحد أهم ملامح الهوية العربية والإسلامية، كما يعمل على ترسيخ هذه القيم لدى الأجيال الجديدة والزوار من مختلف الجنسيات، مؤكدًا أن الخط العربي لا يُعد مجرد وسيلة للكتابة، بل فنًا بصريًا يحمل رسالة حضارية وإنسانية تعكس عمق الثقافة العربية وتاريخها.



وأشار إلى أن "بيت الخط العربي" يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المجتمع المحلي، خاصة السيدات، من خلال إشراكهن في الأنشطة والأعمال المرتبطة بالمشروع، ما يسهم في توفير فرص اقتصادية وتنموية تعزز مفهوم السياحة المستدامة التي تجمع بين الثقافة والتنمية المحلية وتحافظ في الوقت ذاته على خصوصية المكان وهويته.



وبيّن القضاة أن المشروع أضاف بُعدًا ثقافيًا جديدًا لتجربة زيارة محافظة عجلون، حيث لم تعد الزيارة تقتصر على الاستمتاع بالطبيعة والمسارات البيئية فحسب، بل أصبحت تشمل تجربة فنية وتراثية متكاملة تستقطب المهتمين بالفنون والثقافة العربية من داخل الأردن وخارجه.