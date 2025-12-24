الأربعاء 2025-12-24 05:41 م

بيروت تستضيف مواجهتي الأردن لكرة السلة في تصفيات آسيا لكأس العالم

أرشيفية
الأربعاء، 24-12-2025 05:17 م

الوكيل الإخباري- قرر المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة – آسيا، اعتماد مجمع "نهاد نوفل" للرياضة بالعاصمة اللبنانية بيروت، لاستضافة مواجهتي المنتخب الوطني لكرة السلة ضمن النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2027 في قطر.

وبحسب القرار الصادر اليوم الأربعاء، سيواجه المنتخب الوطني نظيره الإيراني في 27 شباط المقبل، فيما يلتقي المنتخب العراقي في 2 آذار المقبل.


ويأتي هذا التغيير بعد عدم استيفاء الاتحادين الإيراني والعراقي لكرة السلة لشروط وأنظمة الاتحاد الآسيوي المتعلقة بالاستضافة.

 
 


