بيروت تستضيف مواجهتي الأردن لكرة السلة في تصفيات آسيا لكأس العالم

الوكيل الإخباري- قرر المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة – آسيا، اعتماد مجمع "نهاد نوفل" للرياضة بالعاصمة اللبنانية بيروت، لاستضافة مواجهتي المنتخب الوطني لكرة السلة ضمن النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2027 في قطر.

وبحسب القرار الصادر اليوم الأربعاء، سيواجه المنتخب الوطني نظيره الإيراني في 27 شباط المقبل، فيما يلتقي المنتخب العراقي في 2 آذار المقبل.