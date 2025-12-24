بيروت تستضيف مواجهتي الأردن لكرة السلة في تصفيات آسيا لكأس العالم

وبحسب القرار الصادر اليوم الأربعاء، سيواجه المنتخب الوطني نظيره الإيراني في 27 شباط المقبل، فيما يلتقي المنتخب العراقي في 2 آذار المقبل.
ويأتي هذا التغيير بعد عدم استيفاء الاتحادين الإيراني والعراقي لكرة السلة لشروط وأنظمة الاتحاد الآسيوي المتعلقة بالاستضافة.
-
