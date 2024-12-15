بيع لوحة مركبة بقرابة المليون دينار أردني .. صورة

وبلغ سعر البيع النهائي للرقم مع الضريبة 852 ألفا و600 دينار.
كما أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتنسيق مع وزارة المالية عن طرح مجموعة من الأرقام المميزة والأكثر تميزاً في مزاد علني خلال الأيام القادمة .
ا
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