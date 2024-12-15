 
الأحد 2024-12-15 04:03 م
 

بيع لوحة مركبة بقرابة المليون دينار أردني .. صورة

رقم اللوحة المباعة
رقم اللوحة المباعة
الأحد، 15-12-2024 02:47 م
الوكيل الإخباري-   أغلق المزاد العلني على الرقم المميز للوحة مركبة 1-44 بمبلغ 735 ألف دينار، والذي طرحته إدارة ترخيص السواقين والمركبات.اضافة اعلان


وبلغ سعر البيع النهائي للرقم مع الضريبة 852 ألفا و600 دينار.

كما أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتنسيق مع وزارة المالية عن طرح مجموعة من الأرقام المميزة والأكثر تميزاً في مزاد علني خلال الأيام القادمة .



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