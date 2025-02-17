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بين بليغة ومتوسطة .. 15 إصابة بحوادث سير خلال 24 ساعة

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 17-02-2025 08:25 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير في تقريرها المروري اليومي، بتعامل كوادرها المختصة مع عدة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن 15 إصابة تراوحت بين البليغة والمتوسطة، إلى جانب أضرار مادية وإعاقات مؤقتة لحركة السير في بعض المواقع.اضافة اعلان


وتعرض أحد الأشخاص لحادث دهس بعد إشارة الدوريات الخارجية باتجاه دوار صويلح شمال عمان، فيما وقع حادث تدهور مركبة بعد دوار الطيارة، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، في حين شهدت منطقة ما بعد جامعة فيلادلفيا حادث تدهور مركبة خصوصي خارج حرم الشارع العام، أسفر عن إصابة السائق، حيث تم إسعاف المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه، أفاد ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية بأنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبة شحن كبيرة وسيارة خصوصي ضمن اختصاص شرطة البادية، وتحديدًا على طريق الموقر باتجاه الأزرق بعد محطة الحرانة، ما أدى إلى انقلاب المركبة الصغيرة وإصابة ثمانية أشخاص، أحدهم بحالة بليغة، حيث تم إسعافهم إلى مركز طبي الأزرق ومن ثم تحويلهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

 وقد تم إرجاع سبب الحادث إلى تغيير المسرب المفاجئ، والتتابع القريب، وعدم الالتزام باحتياطات السلامة المرورية.
 
gnews

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