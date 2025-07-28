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بيوت رحاب التراثية.. طابع عمراني فريد ينبض ببساطة حياة الريف

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أرشيفية
 
الإثنين، 28-07-2025 07:21 م

الوكيل الإخباري- تنفرد قرية رحاب التراثية في محافظة المفرق، بطابع عمراني ينبض ببساطة الحياة في الريف وعبق الزمن الجميل.

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وتحتضن القرية ستة بيوت تراثية قامت كوادر مديرية آثار المفرق بترميم ثلاثة منها، فيما تولّت منظمة "أفيس" بالتعاون مع دائرة الآثار العامة، بترميم البيوت الثلاثة المتبقية.


وقالت مديرية آثار المفرق في بيان، إنه بحلول صيف هذا العام تم الانتهاء من ترميم هذه البيوت داخل القرية، وإعادة تأهيل الموقع وإنشاء سياج حماية بما يتناسب مع طابعه التراثي.


وأشارت كذلك الى صيانة وترميم ثلاثة بيوت تراثية مقابِلة للقرية وبلغت نسبة الإنجاز 70 بالمئة من الأعمال، لافتة إلى أنها تواصل دورياً تأهيل هذه البيوت وتجهيزها، إلى جانب المواقع الأثرية والتراثية الأخرى في بلدة رحاب.


وتقع بلدة رحاب إلى الغرب من مدينة المفرق، على بعد 12 كيلومتراً على الطريق بين المفرق وجرش، وتضم العديد من الكنائس البيزنطية والأرضيات الفسيفسائية.


وكان للبلدة حضور بارز في بدايات القرن العشرين من خلال بيوتها التراثية التي ما تزال قائمة حتى اليوم، والمبنية من حجارة المواقع الأثرية المجاورة.

 
 
gnews

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