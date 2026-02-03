تأجيل أقساط السلف لشهر شباط للمتقاعدين العسكريين بمناسبة رمضان ويوم الوفاء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قررت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء تأجيل أقساط القروض الشخصية (السلف) لشهر شباط 2026، وذلك تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والتكافل، وبمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين الذي يصادف الخامس عشر من شهر شباط، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية عن رفاق السلاح.

كما أعلنت المؤسسة عن فتح باب التقدم للقروض الشخصية (السلف) من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع محافظات المملكة والإدارة العامة ، اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 4/2 ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق 10/2، ولمدة أسبوع واحد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة وصرف السلف للمستحقين في أقرب وقت ممكن.



وأكد مدير عام المؤسسة، اللواء المتقاعد عدنان الرقاد، أن هذه القرارات تأتي انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وتجسيداً لرسالة المؤسسة الإنسانية والوطنية في رعاية المتقاعدين العسكريين والوقوف إلى جانبهم، لا سيما في هذه الأيام المباركة، مشدداً على حرص المؤسسة الدائم على دعم رفاق السلاح وتمكينهم من تلبية متطلبات أسرهم مع حلول شهر رمضان المبارك.