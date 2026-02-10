الثلاثاء 2026-02-10 05:05 م

تأجيل أقساط صندوق الادخار في الجامعة الأردنية لشهري شباط وآذار

أرشيفية
 
الثلاثاء، 10-02-2026 03:48 م

الوكيل الإخباري- قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات تأجيل أقساط جميع قروض صندوق الادخار عن شهري شباط وآذار لهذا لعام 2026، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

ويشمل القرار جميع العاملين في الجامعة الأردنية ومستشفى الجامعة وفرعها في العقبة، دون احتساب أي فوائد أو عمولات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

