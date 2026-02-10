تأجيل أقساط صندوق الادخار في الجامعة الأردنية لشهري شباط وآذار

ويشمل القرار جميع العاملين في الجامعة الأردنية ومستشفى الجامعة وفرعها في العقبة، دون احتساب أي فوائد أو عمولات.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس
-
العيسوي: صمود الأردن بقيادة الملك على ثوابته الوطنية مفتاح استقراره وسيادته
-
السعودية توافق على بدء مباحثات مع الأردن وتركيا للتعاون بالطاقة النووية
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مصنع شركة الخطوط التقنية للألياف الضوئية (Techline)
-
مديرة "التطوير الحضري" تتفقد أعمال صيانة بمشروع ضاحية الأميرة إيمان
-
وزارة العمل تنظم يومًا وظيفيًا في الطفيلة
-
اعلان مهم لجميع المكلفين بخدمة العلم
-
مدير الأمن العام يرعى افتتاح ورشة عمل إقليمية حول مكافحة الجريمة العابرة للحدود