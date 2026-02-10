تأجيل أقساط صندوق الادخار في الجامعة الأردنية لشهري شباط وآذار

الوكيل الإخباري- قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات تأجيل أقساط جميع قروض صندوق الادخار عن شهري شباط وآذار لهذا لعام 2026، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

