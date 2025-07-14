تأجيل اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للمياه إلى مطلع آب

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري، الاثنين، عن تأجيل اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للمياه، التي كان من المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء.

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