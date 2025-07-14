تأجيل اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للمياه إلى مطلع آب

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إنه وبناءً على التنسيق المشترك مع الأشقاء في الجمهورية العربية السورية، تقرر تأجيل اجتماعات اللجنة، التي كان من المزمع عقدها في دمشق، إلى الأول من آب المقبل، وذلك نظرًا للأحداث الأخيرة في الجنوب السوري.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرسل وحدات دم إلى مستشفيات شمال وجنوب غزة
-
عبور 1500 شاحنة يوميا عبر مركز حدود جابر
-
إطلاق دورة تدريبية في الطفيلة لتأهيل الشباب في صناعة منتجات الألبان
-
الحنيطي يفتح فرعاً جديداً لصندوق الإئتمان العسكري في محافظة المفرق
-
وزارة التخطيط تعقد جلسة تشاورية في المفرق
-
زيارة لملتقى البرلمانيات الأردنيات للإطلاع على البرامج والخدمات المقدمة للأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري في مؤسسة الحسين الاجتماعية
-
نقابة الصحفيين تحيل 32 صفحة "فيسبوك" منتحلة الصفة إلى الوحدة القانونية
-
العيسوي: رؤية الملك ترسخ مكانة الانسان محورا للتنمية والاستقرار