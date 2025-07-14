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تأجيل اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للمياه إلى مطلع آب

وزارة المياه والري
وزارة المياه
 
الإثنين، 14-07-2025 04:17 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة المياه والري، الاثنين، عن تأجيل اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للمياه، التي كان من المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء.

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وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إنه وبناءً على التنسيق المشترك مع الأشقاء في الجمهورية العربية السورية، تقرر تأجيل اجتماعات اللجنة، التي كان من المزمع عقدها في دمشق، إلى الأول من آب المقبل، وذلك نظرًا للأحداث الأخيرة في الجنوب السوري.

 
 
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