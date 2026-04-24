الجمعة 2026-04-24 01:55 م

تأجيل انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين لعدم اكتمال النصاب القانوني

الجمعة، 24-04-2026 01:29 م
الوكيل الإخباري-  قررت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين، اليوم الجمعة، تأجيل الانتخابات، لعدم اكتمال النصاب القانوني.اضافة اعلان


ووفقا للنظام الذي يحكم عمل الرابطة، تقام الانتخابات بعد أسبوعين، وتكون بمن حضر من أعضاء الهيئة العامة البالغ عددها 461 عضوا، حيث حضر منهم اليوم 219 الأمر الذي استدعى تأجيل الانتخابات.
 
 


أحدث الأخبار

الكويت: مسيرتان قادمتان من العراق استهدفتا مركزين حدوديين دون إصابات

عربي ودولي الكويت: مسيرتان قادمتان من العراق استهدفتا مركزين حدوديين دون إصابات

باكستان وإيران تؤكدان أهمية الحوار والتواصل لمعالجة القضايا العالقة

عربي ودولي باكستان وإيران تؤكدان أهمية الحوار والتواصل لمعالجة القضايا العالقة

ولي العهد يصل إلى مكان انعقاد الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي في نيقوسيا

أخبار محلية ولي العهد يصل إلى مكان انعقاد الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي في نيقوسيا

شهيدان بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

عربي ودولي شهيدان بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

زيلينسكي يزور السعودية اليوم ويلتقي الأمير محمد بن سلمان

عربي ودولي زيلينسكي يزور السعودية اليوم ويلتقي الأمير محمد بن سلمان

رويترز: وصول الناقلة هيلجا لميناء البصرة العراقي لتحميل النفط الخام

عربي ودولي رويترز: وصول الناقلة هيلجا لميناء البصرة العراقي لتحميل النفط الخام

ماكرون: عودة الاستقرار إلى الشرق الأوسط مصلحة للجميع

عربي ودولي ماكرون: عودة الاستقرار إلى الشرق الأوسط مصلحة للجميع



 
 






الأكثر مشاهدة

 