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تأجيل حفل الفنان تامر حسني في مهرجان جرش بسبب وفاة والده

تأجيل حفل الفنان تامر حسني في مهرجان جرش بسبب وفاة والده
تأجيل حفل الفنان تامر حسني في مهرجان جرش بسبب وفاة والده
 
السبت، 01-08-2026 12:07 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون تأجيل حفل الفنان المصري تامر حسني، الذي كان من المقرر إقامته مساء الأحد، في المسرح الجنوبي ضمن فعاليات الدورة الأربعين للمهرجان، وذلك حتى إشعار آخر، بسبب وفاة والده.اضافة اعلان


ووفق بيان صحفي صادر عن إدارة المهرجان، عبرت إدارة المهرجان عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى الفنان تامر حسني بوفاة والده، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.

وأكدت في بيانها، أن التذاكر المشتراة عبر منصة شركة قائد الموسيقى للترفيه الفني "إي تذكرة" (eTathkara) سيتم إرجاع قيمتها إلى أصحابها، وذلك وفق الإجراءات والسياسات المعتمدة لدى المنصة.

وأعربت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون عن تقديرها لتفهم جمهور المهرجان لهذه الظروف الإنسانية، متمنيةً للفنان تامر حسني وأسرته جميل الصبر والسلوان.
 
 


gnews

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