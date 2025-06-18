الأربعاء 2025-06-18 04:04 م
 

تأجيل فعاليات الدورة الـ 20 لمهرجان ليالي المسرح الحر الدولي

مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي
مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي
 
الأربعاء، 18-06-2025 02:38 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت اللجنة العليا لفعاليات الدورة الـ 20 لمهرجان ليالي المسرح الحر الدولي عن تعليق فعاليات دورته العشرين، وتأجيل موعد انطلاقها إلى وقت قريب عاجل، سيُعلن عنه حال استقرار أوضاع الإقليم، مع التأكيد على الحفاظ على أحقية الفرق المسرحية التي تم اختيارها للمشاركة ضمن برامج المهرجان.

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وأوضح بيان اليوم الأربعاء عن اللجنة العليا للمهرجان في عمّان، أن فعاليات الدورة العشرين كان من المقرر أن تنطلق في الثامن والعشرين من شهر حزيران الحالي، إذ تم تحديد هذا الموعد عقب انتهاء الدورة الماضية مباشرة، من أجل العمل وفق رؤى واضحة المعالم، والتغلب على كل العقبات والصعاب التي قد تعيق إقامتها، لكن ظروف الإقليم كانت أقوى من كل التحديات.


وأضاف البيان أن القرار جاء نتيجة للوضع القائم، وتعطّل حركة الطيران وعدم انتظامها، وحرصًا على سلامة ضيوف الأردن من الفنانين المشاركين من مختلف بلدان العالم، فقد تقرّر تأجيل المهرجان.

 
gnews

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