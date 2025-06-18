تأجيل فعاليات الدورة الـ 20 لمهرجان ليالي المسرح الحر الدولي

الوكيل الإخباري- أعلنت اللجنة العليا لفعاليات الدورة الـ 20 لمهرجان ليالي المسرح الحر الدولي عن تعليق فعاليات دورته العشرين، وتأجيل موعد انطلاقها إلى وقت قريب عاجل، سيُعلن عنه حال استقرار أوضاع الإقليم، مع التأكيد على الحفاظ على أحقية الفرق المسرحية التي تم اختيارها للمشاركة ضمن برامج المهرجان.

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وأوضح بيان اليوم الأربعاء عن اللجنة العليا للمهرجان في عمّان، أن فعاليات الدورة العشرين كان من المقرر أن تنطلق في الثامن والعشرين من شهر حزيران الحالي، إذ تم تحديد هذا الموعد عقب انتهاء الدورة الماضية مباشرة، من أجل العمل وفق رؤى واضحة المعالم، والتغلب على كل العقبات والصعاب التي قد تعيق إقامتها، لكن ظروف الإقليم كانت أقوى من كل التحديات.