الأحد 2026-04-12 07:12 م

تأجيل مناقشة قانون الضمان في مجلس النواب

ت
جانب من المؤتمر
 
الأحد، 12-04-2026 02:45 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة العمل النيابية اندريه حواري تأجيل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 تحت القبة، بطلب من الحكومة. 

وأوضح حواري خلال مؤتمر صحفي للجنة، اليوم الأحد، أن ما جرى هو تأجيل بسبب ضيق الوقت على انتهاء موعد الدورة العادية الثانية والحاجة لمزيد من الوقت لدراسة توصيات اللجنة من قبل الحكومة.

 

وبيّن أن ما جرى ليس سحب للقانون وإنما تأجيل بهدف دراسته بشكل أفضل قبل إقراره.


وجاء تأجيل مناقشة مشروع القانون بهدف الوقوف على مقترحات النواب بشأن إجراء تعديلات جوهرية عليه وفق ما أكده وزير العمل خالد البكار.

 

وقال البكار إن الحكومة ستدرس مقترحات لجنة العمل النيابية وستعمل الوزارة على طلب خبراء اكتواريين محايدين لإبداء الرأي حول التوصيات والمقترحات.

 

وأضاف أن التعديلات تهدف لإبعاد نقطة التعادل الأولى لأطول فترة ممكنة بهدف الحفاظ على المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.


وكانت عبّرت عدد من الكتل والائتلافات النيابية عن رفضها قانون الضمان بصيغته الحالية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة