الأحد 2026-05-31 04:59 م

تأخير بدء ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم

الأحد، 31-05-2026 04:32 م

الوكيل الإخباري-   قرَّر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تأخير بدء ساعات الدَّوام الرَّسمي الصَّباحي خلال الأيام التي تُقام فيها مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم، حتى السَّاعة العاشرة صباحاً.
وبحسب القرار، تبدأ ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال أيَّام السابع عشر، والثالث والعشرين، والثامن والعشرين من شهر حزيران المقبل في تمام السَّاعة 10 صباحاً.

ويأتي القرار بهدف تمكين المواطنين من متابعة مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم ومؤازرته خلال مشاركته التاريخيَّة في هذه البطولة.

 
 


