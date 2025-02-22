تأخير بداية دوام إدارة الترخيص والأقسام التابعة لها والترخيص المتنقل

وأضافت أنه وحفاظاً على سلامة مراجعيها ستكون جميع مواعيد الفحص النظري والعملي خلال تلك الفترة دون ترحيل أي مواعيد لأيام لاحقة.
وأشارت إلى أن مراكز الترخيص المسائي ستقدم خدماتها المسائية كالمعتاد دون أي تغيير.
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