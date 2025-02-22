تأخير بداية دوام إدارة الترخيص والأقسام التابعة لها والترخيص المتنقل

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات تأخير بداية دوام الإدارة الرئيسة والأقسام التابعة لها والترخيص المتنقل ليوم غد الأحد والاثنين والثلاثاء ليصبح من الساعة العاشرة إلى الرابعة مساء بدلاً من الساعة الثامنة.

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وأضافت أنه وحفاظاً على سلامة مراجعيها ستكون جميع مواعيد الفحص النظري والعملي خلال تلك الفترة دون ترحيل أي مواعيد لأيام لاحقة.