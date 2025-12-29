تأخير دوام الدوائر الحكومية في الكرك حتى العاشرة صباحًا

11:36 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759030 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قرر محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، اليوم الاثنين، تأخير بدء الدوام للدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في مناطق محافظه الكرك كافة، غدا الثلاثاء حتى العاشرة صباحا. اضافة اعلان





وقال الشريف، إن القرار يأتي حفاظا على سلامة الموظفين والعاملين في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة نظرا للحالة الجوية السائدة.



تم نسخ الرابط





