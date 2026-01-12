الإثنين 2026-01-12 09:59 م

تأخير دوام العاملين في سلطة إقليم البترا إلى 9 صباحا الثلاثاء

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
سلطة إقليم البترا
 
الإثنين، 12-01-2026 09:41 م

الوكيل الإخباري-   قرر رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، فارس البريزات، تأخير دوام العاملين في السلطة الثلاثاء إلى الساعة التاسعة صباحاً؛ وذلك بسبب الظروف الجوية المتوقعة.

وبحسب مجلس مفوضي السلطة، يُستثنى من القرار الموظفون الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد في مواقع عملهم خلال أوقات الدوام المقررة في الأيام الاعتيادية، إضافة إلى فرق الطوارئ.

 
 


