تأخير دوام العاملين في سلطة إقليم البترا إلى 9 صباحا الثلاثاء

وبحسب مجلس مفوضي السلطة، يُستثنى من القرار الموظفون الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد في مواقع عملهم خلال أوقات الدوام المقررة في الأيام الاعتيادية، إضافة إلى فرق الطوارئ.
