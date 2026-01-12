تأخير دوام العاملين في سلطة إقليم البترا إلى 9 صباحا الثلاثاء

الوكيل الإخباري- قرر رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، فارس البريزات، تأخير دوام العاملين في السلطة الثلاثاء إلى الساعة التاسعة صباحاً؛ وذلك بسبب الظروف الجوية المتوقعة.

اضافة اعلان