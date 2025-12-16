الثلاثاء 2025-12-16 08:29 ص

تأخير دوام المدارس في الطفيلة الى العاشرة صباحا

قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة الدكتور عمران اللصاصمة بالتنسيق مع محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي تأخير دوام طلبة المدارس إلى الساعة العاشرة، نظراً للأحوال الجوية الماطرة. -- (بترا)
قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة الدكتور عمران اللصاصمة بالتنسيق مع محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي تأخير دوام طلبة المدارس إلى الساعة العاشرة، نظراً للأحوال الجوية الماطرة.
 
 


