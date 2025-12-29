تأخير دوام المدارس في المزار الجنوبي وغرب مؤاب غدًا الثلاثاء

08:19 م

الوكيل الإخباري- قرر مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي الدكتور علي الفقرا، وبالتنسيق مع متصرف لواء المزار الجنوبي الدكتور علي الحيصة، ومتصرف لواء مؤاب الدكتور إياد المجالي، تأخير دوام الطلبة والهيئات التدريسية في المدارس الحكومية والخاصة ليوم غد الثلاثاء الموافق 30/12/2025، إلى الساعة العاشرة صباحاً، حرصاً على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية نظرًا للأحوال الجوية السائدة. اضافة اعلان





على أن يكون دوام موظفي المديرية الساعة التاسعة صباحاً.

