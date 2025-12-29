الإثنين 2025-12-29 08:36 م

تأخير دوام المدارس في المزار الجنوبي وغرب مؤاب غدًا الثلاثاء

تأخير دوام المدارس في المزار الجنوبي وغرب مؤاب غدًا الثلاثاء
تأخير دوام المدارس في المزار الجنوبي وغرب مؤاب غدًا الثلاثاء
الإثنين، 29-12-2025 08:19 م
الوكيل الإخباري-   قرر مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي الدكتور علي الفقرا، وبالتنسيق مع متصرف لواء المزار الجنوبي الدكتور علي الحيصة، ومتصرف لواء مؤاب الدكتور إياد المجالي، تأخير دوام الطلبة والهيئات التدريسية في المدارس الحكومية والخاصة ليوم غد الثلاثاء الموافق 30/12/2025، إلى الساعة العاشرة صباحاً، حرصاً على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية نظرًا للأحوال الجوية السائدة.اضافة اعلان


على أن يكون دوام موظفي المديرية الساعة التاسعة صباحاً.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الوطني للأمن وإدارة الأزمات يوجه تحذيراً هاماً للمواطنين

أخبار محلية الوطني للأمن وإدارة الأزمات يوجه تحذيراً هاماً للمواطنين

ب

عربي ودولي سوريا تكشف عملتها الجديدة

ل

أخبار محلية مشاريع مدرسية في الباديتين الشمالية الغربية والشرقية

تأخير دوام المدارس في المزار الجنوبي وغرب مؤاب غدًا الثلاثاء

أخبار محلية تأخير دوام المدارس في المزار الجنوبي وغرب مؤاب غدًا الثلاثاء

ترامب يعلن تدمير منشأة ضخمة في فنزويلا وسط تصعيد متزايد

عربي ودولي ترامب يعلن تدمير منشأة ضخمة في فنزويلا وسط تصعيد متزايد

أمانة عمّان تتعامل مع 139 ملاحظة خلال المنخفض الجوي الأخير

أخبار محلية أمانة عمّان تتعامل مع 139 ملاحظة خلال المنخفض الجوي الأخير

الأمانة: الرياح والأمطار جرفت الأتربة والحجارة إلى شوارع في عمّان

أخبار محلية الأمانة: الرياح والأمطار جرفت الأتربة والحجارة إلى شوارع في عمّان

ل

شؤون برلمانية "الثقافة النيابية" تدعو لتعزيز مشاركة الشباب بالحياة السياسية



 






الأكثر مشاهدة