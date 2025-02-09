تأخير دوام بعض المدارس في المملكة - تحديث أسماء

الوكيل الإخباري- قرر مدير التربية والتعليم للواء البترا الدكتور عماد السفاسفة، وبالتنسيق مع عطوفة متصرف لواء البترا تأخير دوام المدارس والمديرية لليوم الأحد الموافق 9/2/2025 حتى الساعة التاسعة صباحًا



جاء ذلك حرصًا على سلامة الجميع، نظراً للتوقعات بحدوث حالة من الإنجماد في الصباح . امنيات السلامة للجميع.



وكان قد قرر قرر مدير التربية والتعليم للواء الشوبك محمد الشقيرات، وبالتنسيق مع متصرف للواء، تأخير دوام المدارس الأحد حتى الساعة التاسعة صباحا، بسبب التوقعات بحدوث حالة من الانجماد في ساعات الصباح.

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