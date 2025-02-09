 
الأحد 2025-02-09 08:27 ص
 

تأخير دوام بعض المدارس في المملكة - تحديث أسماء

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 09-02-2025 06:30 ص

الوكيل الإخباري-  قرر مدير التربية والتعليم للواء البترا الدكتور عماد السفاسفة، وبالتنسيق مع عطوفة متصرف لواء البترا تأخير دوام المدارس والمديرية لليوم الأحد الموافق 9/2/2025 حتى الساعة التاسعة صباحًا

جاء ذلك حرصًا على سلامة الجميع، نظراً للتوقعات بحدوث حالة من الإنجماد في الصباح . امنيات السلامة للجميع.

وكان قد قرر قرر مدير التربية والتعليم للواء الشوبك محمد الشقيرات، وبالتنسيق مع متصرف للواء، تأخير دوام المدارس الأحد حتى الساعة التاسعة صباحا، بسبب التوقعات بحدوث حالة من الانجماد في ساعات الصباح.

اضافة اعلان


كما قرر مدير التربية والتعليم للواء بصيرا جزاع الرفوع، تأخير دوام المدارس في منطقة القادسية فقط الأحد حتى الساعة العاشرة صباحا.


قرر مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي الدكتور علي الفقرا، بالتنسيق مع متصرف اللواء الدكتور علي الحيصة، تأخير دوام المدارس الحكومية والخاصة ودوام الموظفين في المديرية ليوم غد الأحد، إلى الساعة التاسعة صباحا.

 
gnews

أحدث الأخبار

دفاع مدني - أرشيفية

أخبار محلية عاجل تسع إصابات بين بليغة ومتوسطة في حوادث تصادم ودهس خلال 24 ساعة

تعبيرية

وظائف بالأسماء.. أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية والتعيين

ا

عربي ودولي ترامب: أجريت اتصالا هاتفيا مع بوتين وبحثنا قضية أوكرانيا

البقاء لله

نعـي فـاضل وفاة معلم.. والتربية تنعاه

تعبيرية

أخبار محلية فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة غدا الاثنين (أسماء)

تعبيرية

عربي ودولي السعودية ترفض تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين

تعبيرية

الطقس فرص لهطول الأمطار.. تطورات حالة الطقس في الأردن

تعبيرية

أخبار محلية الأردن.. أرقام مركبات "ثلاثية ورباعية وخماسية" بالمزاد العلني



 




الأكثر مشاهدة