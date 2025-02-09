تأخير دوام بعض المدارس في المملكة - تحديث أسماء

جاء ذلك حرصًا على سلامة الجميع، نظراً للتوقعات بحدوث حالة من الإنجماد في الصباح . امنيات السلامة للجميع.
وكان قد قرر قرر مدير التربية والتعليم للواء الشوبك محمد الشقيرات، وبالتنسيق مع متصرف للواء، تأخير دوام المدارس الأحد حتى الساعة التاسعة صباحا، بسبب التوقعات بحدوث حالة من الانجماد في ساعات الصباح.
كما قرر مدير التربية والتعليم للواء بصيرا جزاع الرفوع، تأخير دوام المدارس في منطقة القادسية فقط الأحد حتى الساعة العاشرة صباحا.
قرر مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي الدكتور علي الفقرا، بالتنسيق مع متصرف اللواء الدكتور علي الحيصة، تأخير دوام المدارس الحكومية والخاصة ودوام الموظفين في المديرية ليوم غد الأحد، إلى الساعة التاسعة صباحا.
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