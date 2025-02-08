تأخير دوام مدارس في المملكة غدا -أسماء

كما قرر مدير التربية والتعليم للواء بصيرا جزاع الرفوع، تأخير دوام المدارس في منطقة القادسية فقط الأحد حتى الساعة العاشرة صباحا.
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