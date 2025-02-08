 
السبت 2025-02-08 10:36 م
 

تأخير دوام مدارس في المملكة غدا -أسماء

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 08-02-2025 09:50 م
الوكيل الإخباري-   قرر مدير التربية والتعليم للواء الشوبك محمد الشقيرات، وبالتنسيق مع متصرف للواء، تأخير دوام المدارس الأحد حتى الساعة التاسعة صباحا، بسبب التوقعات بحدوث حالة من الانجماد في ساعات الصباح.اضافة اعلان


كما قرر مدير التربية والتعليم للواء بصيرا جزاع الرفوع، تأخير دوام المدارس في منطقة القادسية فقط الأحد حتى الساعة العاشرة صباحا.
 
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