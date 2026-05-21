تأمين 18 مسجداً بمستلزمات ومواد طبية أولية في قضاء صخرة

الوكيل الإخباري-    أكد مدير مديرية أوقاف محافظة عجلون الدكتور صفوان القضاة أن المديرية ماضية في تنفيذ خطتها التشغيلية الهادفة إلى تطوير مساجد المحافظة وتوفير مختلف المستلزمات التي تسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المصلين، بما يضمن توفير بيئة إيمانية مناسبة وآمنة داخل المساجد.

وقال القضاة في تصريح صحفي اليوم الخميس إن المديرية وضمن تعليمات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عملت على رفد مساجد المحافظة بالمستلزمات والمواد الطبية الأولية التي يمكن استخدامها عند الحاجة، مثمناً الجهود التي بُذلت لتأمين هذه الاحتياجات في مساجد منطقة صخرة.


وأضاف أن المديرية تتقدم بالشكر والتقدير إلى الشيخ أحمد محمد المومني، إمام مسجد الصلاح في صخرة، لما بذله من جهود كبيرة لتأمين جميع مساجد المنطقة والبالغ عددها 18 مسجداً بالمستلزمات الطبية الأولية، ومنها أجهزة قياس الضغط واللواصق والمقصات الطبية وغيرها من المواد الضرورية.

 
 


