تأمين 18 مسجداً بمستلزمات ومواد طبية أولية في قضاء صخرة

الوكيل الإخباري- أكد مدير مديرية أوقاف محافظة عجلون الدكتور صفوان القضاة أن المديرية ماضية في تنفيذ خطتها التشغيلية الهادفة إلى تطوير مساجد المحافظة وتوفير مختلف المستلزمات التي تسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المصلين، بما يضمن توفير بيئة إيمانية مناسبة وآمنة داخل المساجد.

اضافة اعلان



وقال القضاة في تصريح صحفي اليوم الخميس إن المديرية وضمن تعليمات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عملت على رفد مساجد المحافظة بالمستلزمات والمواد الطبية الأولية التي يمكن استخدامها عند الحاجة، مثمناً الجهود التي بُذلت لتأمين هذه الاحتياجات في مساجد منطقة صخرة.