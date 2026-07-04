تالا أبو خيط تحرز ميدالية برونزية تاريخية ببطولة آسيا للمصارعة

12:19 م

الوكيل الإخباري- توّجت لاعبة المنتخب الوطني للمصارعة تالا أبو خيط، الجمعة، بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 65 كغم لفئة تحت 20 عاماً، وذلك ضمن بطولة آسيا للمصارعة المقامة في تايلند. اضافة اعلان





ويُعد هذا الإنجاز أول ميدالية آسيوية في تاريخ مصارعة السيدات الأردنية، في محطة تاريخية تعكس التطور المتواصل الذي تشهده اللعبة، ونتائج العمل الفني والإداري داخل منظومة الاتحاد الأردني للمصارعة.



وجاء التتويج بقيادة المدرب رائد القيسي، ضمن مشاركة المنتخب الوطني في البطولة.



ويُشكل هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة المصارعة النسوية الأردنية، ودافعاً لمزيد من الإنجازات في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.









