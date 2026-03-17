تايلاند تؤكد تضامنها مع الأردن

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية مملكة تايلاند سيهاساك فوانجكيتكيو.





‏وبحث الصفدي وفوانجكيتكيو تداعياتِ التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وآفاقَ استعادة الهدوء وحماية المنطقة من خطر توسّع رقعة الصراع وتفعيل الدبلوماسية سبيلًا لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكّد فوانجكيتكيو تضامنَ بلاده مع المملكة.



‏كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية، وأكّدا أهمية تعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين.





