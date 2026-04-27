الإثنين 2026-04-27 08:47 ص

تباطؤ مروري في صويلح إثر تعطل مركبة شحن باتجاه إشارات الصناعة

تعبيرية
الإثنين، 27-04-2026 08:32 ص
الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوجود تباطؤ مروري في منطقة صويلح، وذلك إثر تعطل مركبة شحن محمّلة بـ"خلّاط باطون" على لوب الدفاع المدني للمركبات المتجهة نحو إشارة الصناعة.اضافة اعلان


وأكدت الإدارة أن مجموعات السير تواجدت في الموقع فوراً للتعامل مع المركبة المتعطلة والعمل على سحبها، بهدف إعادة انسيابية الحركة المرورية والتخفيف من الأثر المروري الناتج عن الحادثة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

ارشيفية

الأكثر مشاهدة

 