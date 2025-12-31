تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني

06:13 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن مجلس مفوضي الهيئة قرّر الإبقاء على قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني المقبل لعام 2026 بقيمة صفر.





وأضاف المهندس السعايدة أن القرار يأتي استمراراً للقيمة التي تم اعتمادها لشهر كانون الأول الجاري.

