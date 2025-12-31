الأربعاء 2025-12-31 07:28 م

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني

أرشيفية
الأربعاء، 31-12-2025 06:13 م
الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن مجلس مفوضي الهيئة قرّر الإبقاء على قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني المقبل لعام 2026 بقيمة صفر.اضافة اعلان


وأضاف المهندس السعايدة أن القرار يأتي استمراراً للقيمة التي تم اعتمادها لشهر كانون الأول الجاري.
 
 


