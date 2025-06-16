تثمينٌ لقرار حكومي يتوافق مع برنامجنا الحزبي في حزب الاتحاد الوطني الأردني

06:28 م

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الوكيل الإخباري- يثمّن حزب الاتحاد الوطني الأردني القرار الحكومي الأخير المتعلق بتوسيع مظلة التأمين الصحي ضمن برنامج “رعاية”، ليشمل علاج مرضى السرطان في مركز الحسين للسرطان، والذي بات يغطي ما يزيد عن أربعة ملايين ومائة ألف مواطن، بكلفة تُقدّر بحوالي 124 مليون دينار أردني. اضافة اعلان





إن هذه الخطوة الإيجابية تعبّر عن استجابة ملموسة لمطالب طالما تبنّاها الحزب، والمتمثلة في تعزيز العدالة الصحية وتوسيع مظلة الرعاية لتشمل فئات أوسع من أبناء الوطن، بما يكفل وصولهم إلى العلاج دون تعقيدات بيروقراطية أو اشتراطات استثنائية.



ويؤكد الحزب أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح، كونها تراعي مصلحة المواطنين وتضع الإنسان الأردني في مقدمة الأولويات، كما تساهم في الحد من الازدواجية في تقديم الخدمة الصحية، وتُيسّر على المرضى سُبل العلاج في أحد أهم الصروح الطبية الوطنية دون الحاجة إلى مراجعة جهات متعددة أو الحصول على استثناءات.



إن حزب الاتحاد الوطني الأردني إذ يُشيد بهذه الخطوة، فإنه يدعو إلى مواصلة هذا النهج الإصلاحي في القطاع الصحي، بما يعزز من منعة النظام الصحي الوطني ويجعل من كرامة الإنسان الأردني حجر الزاوية في السياسات العامة.



مع خالص التقدير،

حزب الاتحاد الوطني الأردني

16 حزيران 2025