الأربعاء 2026-07-22 05:51 م

تجارة إربد: اتفاق لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للقطاع التجاري

اختتام فعاليات برنامج "المهارات الرقمية الأساسية" في غرفة تجارة إربد
غرفة تجارة إربد
 
الأربعاء، 22-07-2026 03:33 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت غرفة تجارة إربد عن اتفاق مع مستشفى الراهبات الوردية، يهدف إلى تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للقطاع التجاري، من خلال منح التجار المنتسبين للغرفة وعائلاتهم خصماً بنسبة 20 بالمئة على الخدمات الطبية وتكاليف المعالجة داخل المستشفى.

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وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة، إن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الغرفة على توسيع مظلة الخدمات والمزايا التي تقدمها لمنتسبيها، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية والصحية التي تواجه التجار وأسرهم، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الصحية في المحافظة.

 
 


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