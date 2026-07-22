تجارة إربد: اتفاق لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للقطاع التجاري

الوكيل الإخباري- أعلنت غرفة تجارة إربد عن اتفاق مع مستشفى الراهبات الوردية، يهدف إلى تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للقطاع التجاري، من خلال منح التجار المنتسبين للغرفة وعائلاتهم خصماً بنسبة 20 بالمئة على الخدمات الطبية وتكاليف المعالجة داخل المستشفى.

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