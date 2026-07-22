تجارة إربد: اتفاق لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للقطاع التجاري

وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة، إن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الغرفة على توسيع مظلة الخدمات والمزايا التي تقدمها لمنتسبيها، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية والصحية التي تواجه التجار وأسرهم، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الصحية في المحافظة.
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