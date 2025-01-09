"تجارة إربد"تسلم شحنة مساعدات لأهالي غزة

الوكيل الإخباري- سلمت غرفة تجارة إربد شحنة مساعدات جديدة للهيئة الخيرية الهاشمية لصالح أهالي قطاع غزة، ضمن حملة "أغيثوا غزة".

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وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة، في بيان اليوم الخميس، إن شحنة المساعدات تضمنت مواد غذائية، وألبسة، تعبيرًا عن تضامن القطاع التجاري في إربد مع معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.