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"تجارة إربد"تسلم شحنة مساعدات لأهالي غزة

شحنة مساعدات لأهالي غزة
شحنة مساعدات لأهالي غزة
الخميس، 09-01-2025 06:29 م

الوكيل الإخباري-   سلمت غرفة تجارة إربد شحنة مساعدات جديدة للهيئة الخيرية الهاشمية لصالح أهالي قطاع غزة، ضمن حملة "أغيثوا غزة".

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وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة، في بيان اليوم الخميس، إن شحنة المساعدات تضمنت مواد غذائية، وألبسة، تعبيرًا عن تضامن القطاع التجاري في إربد مع معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.


وأشار إلى أن حملة "أغيثوا غزة" تأتي ضمن الدور الإنساني والمجتمعي الذي تضطلع به الغرفة، والتي تؤكد حرصها على دعم الأشقاء وتقديم المساعدات التي تسهم في تخفيف معاناتهم، انسجامًا مع الدور الملكي الداعم والمناصر للقضية الفلسطينية.

 
gnews

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