تجارة إربد تطلق حملة "بدعمكم نستمر" لتأمين وجبات إفطار لغزة

وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة، في بيان، إن الحملة تأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته، مؤكدا أن الغرفة باشرت تنفيذ الحملة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية والجهات المعنية دعما لصمود أهل غزة خلال شهر رمضان المبارك.
من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة، وسيم المسعد، أن الحملة تستهدف تقديم وجبات غذائية متكاملة بكلفة دينارين ونصف للوجبة الواحدة، لتسهيل مساهمة أكبر عدد ممكن من المتبرعين، مشيرا إلى أن التبرعات بلغت 10 آلاف دينار خلال الساعة الأولى من إطلاقها، ما يعكس حجم التفاعل والتكافل من أبناء المجتمع المحلي والتجاري في إربد.
ودعت الغرفة الراغبين بالمساهمة في الحملة إلى التواصل على الأرقام: (0795593080)، (0796771555)، أو مراجعة مقر الغرفة، مؤكدة استمرار الحملات بدعم أهل الخير لإسناد الأشقاء في غزة.
