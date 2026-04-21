تجارة إربد: تمديد تجديد رخص المهن يعزز تنظيم الأنشطة الاقتصادية

الثلاثاء، 21-04-2026 12:13 م
الوكيل الإخباري- اعتبرت غرفة تجارة إربد أن قرار الحكومة بإتاحة فترة إضافية لتجديد رخص المهن داخل البلديات حتى نهاية حزيران المقبل دون استيفاء غرامات تأخير، يشكل فرصة مهمة لتنظيم أوضاع الأنشطة الاقتصادية في المحافظة.اضافة اعلان


وقالت الغرفة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن القرار يمنح شريحة واسعة من أصحاب الأعمال مرونة أكبر لإنهاء معاملاتهم، لا سيما في ظل التحديات والضغوط التي يواجهها عدد من التجار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسهم في تقليل التعقيدات الإجرائية وتشجع على الالتزام بالقوانين.

وأضافت أن المهلة الإضافية ستنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة داخل المدن، من خلال تعزيز التزام المنشآت بالشروط التنظيمية، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي في إجراءات الترخيص.

وأكدت الغرفة أهمية الاستمرار في تطوير وتحسين آليات تقديم الخدمات الحكومية المرتبطة بالقطاع التجاري، بما يواكب احتياجات السوق المحلي ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في محافظة إربد.
 
 


