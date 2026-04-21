تجارة إربد: تمديد تجديد رخص المهن يعزز تنظيم الأنشطة الاقتصادية

وقالت الغرفة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن القرار يمنح شريحة واسعة من أصحاب الأعمال مرونة أكبر لإنهاء معاملاتهم، لا سيما في ظل التحديات والضغوط التي يواجهها عدد من التجار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسهم في تقليل التعقيدات الإجرائية وتشجع على الالتزام بالقوانين.
وأضافت أن المهلة الإضافية ستنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة داخل المدن، من خلال تعزيز التزام المنشآت بالشروط التنظيمية، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي في إجراءات الترخيص.
وأكدت الغرفة أهمية الاستمرار في تطوير وتحسين آليات تقديم الخدمات الحكومية المرتبطة بالقطاع التجاري، بما يواكب احتياجات السوق المحلي ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في محافظة إربد.
