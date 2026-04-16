الخميس 2026-04-16 10:16 ص

تجارة اربد: العلم الأردني رمز للعزة والكرامة

الخميس، 16-04-2026 09:56 ص
الوكيل الإخباري- أكدت غرفة تجارة اربد، اعتزازها بمناسبة يوم العلم الأردني، التي تجسد معاني الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية.اضافة اعلان


وقالت الغرفة، في بيان، اليوم الخميس، إن العلم الأردني سيبقى رمزاً خفاقاً للعزة والكرامة، ورايةً توحد الأردنيين على المحبة والعمل المشترك من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

وأضافت إن هذه المناسبة تشكل فرصة لاستذكار تضحيات الآباء والأجداد، وتؤكد مواصلة مسيرة البناء والعطاء، والسير على نهجهم في الإخلاص وخدمة الأردن.

وجددت الغرفة العهد والولاء لجلالة الملك وسمو ولي العهد، مؤكدة وقوف القطاع التجاري خلف القيادة الهاشمية، ودعمه المتواصل لمسيرة التنمية والازدهار.

ودعت إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية لخدمة الوطن، سائلة الله أن يحفظ الأردن ويديم رفعته، وأن يبقى علمه عالياً خفاقاً في سماء المجد.
 
 


gnews

