تجارة اربد: العلم الأردني رمز للعزة والكرامة

وقالت الغرفة، في بيان، اليوم الخميس، إن العلم الأردني سيبقى رمزاً خفاقاً للعزة والكرامة، ورايةً توحد الأردنيين على المحبة والعمل المشترك من أجل رفعة الوطن وتقدمه.
وأضافت إن هذه المناسبة تشكل فرصة لاستذكار تضحيات الآباء والأجداد، وتؤكد مواصلة مسيرة البناء والعطاء، والسير على نهجهم في الإخلاص وخدمة الأردن.
وجددت الغرفة العهد والولاء لجلالة الملك وسمو ولي العهد، مؤكدة وقوف القطاع التجاري خلف القيادة الهاشمية، ودعمه المتواصل لمسيرة التنمية والازدهار.
ودعت إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية لخدمة الوطن، سائلة الله أن يحفظ الأردن ويديم رفعته، وأن يبقى علمه عالياً خفاقاً في سماء المجد.
أخبار متعلقة
-
العلم الأردني بين الدستور والتاريخ .. مواصفات ودلالات لا تتغير
-
رئيس الوزراء: بفخر واعتزاز نحتفل اليوم بعلمنا الأردني
-
ولي العهد يحتفل بيوم العلم مع ابنته الأميرة إيمان
-
الجيش يدعو المكلفين بخدمة العلم الدفعة الثانية من مواليد 2007 إلى مراجعة منصة خدمة العلم
-
المومني: سكة حديد العقبة نقلة نوعية في قطاع النقل واللوجستيات
-
طرح عطاءين لمشروعات طرق حيوية في إقليم البترا
-
بتوجيهات ملكية .. قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأشقاء في لبنان
-
فاعليات تنهي استعداداتها للاحتفال بيوم العلم