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تجارة اربد تبحث تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي مع اتحاد غرف التجارة السورية

اختتام فعاليات برنامج "المهارات الرقمية الأساسية" في غرفة تجارة إربد
غرفة تجارة اربد
 
الخميس، 16-07-2026 11:28 ص

الوكيل الإخباري-    بحثت غرفة تجارة اربد واتحاد غرف التجارة السورية سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن وسوريا، وآليات توسيع مجالات الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

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جاء ذلك خلال زيارة وفد من مجلس إدارة الغرفة، أمس الأربعاء، إلى مقر اتحاد غرف التجارة السورية، حيث ترأس الوفد الأردني رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، فيما ترأس الجانب السوري رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة اربد، ورئيس غرفة تجارة وصناعة درعا نشأت الرفاعي، وأعضاء اتحاد غرف التجارة السورية.


وقالت الغرفة في بيان، إن اللقاء تناول آليات تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتعزيز دور الغرف التجارية في خدمة الفاعلين الاقتصاديين، مؤكدة أهمية التواصل المباشر وتبادل الخبرات بما يسهم بتوسيع مجالات الشراكة بين الجانبين.

 
 


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