تجارة اربد تبحث تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي مع اتحاد غرف التجارة السورية

جاء ذلك خلال زيارة وفد من مجلس إدارة الغرفة، أمس الأربعاء، إلى مقر اتحاد غرف التجارة السورية، حيث ترأس الوفد الأردني رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، فيما ترأس الجانب السوري رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة اربد، ورئيس غرفة تجارة وصناعة درعا نشأت الرفاعي، وأعضاء اتحاد غرف التجارة السورية.
وقالت الغرفة في بيان، إن اللقاء تناول آليات تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتعزيز دور الغرف التجارية في خدمة الفاعلين الاقتصاديين، مؤكدة أهمية التواصل المباشر وتبادل الخبرات بما يسهم بتوسيع مجالات الشراكة بين الجانبين.
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