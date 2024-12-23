تجارة الأردن: الحوار بين القطاعين ضروري لحماية حقوق المواطنين

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المشاورات التي جرت بين مختلف الجهات الرسمية حول أسعار خدمات شركات الاتصالات تعد مثالا حيا على أن الحوار بين القطاعين يسهم في إيجاد حلول مقبولة تلبي تطلعات حاجات مختلف الأطراف، مع الحفاظ على مصالح المواطنين باعتبارهم محور العملية الاقتصادية.
وأوضح سلطان أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك بين القطاعين، حيث يمكن للحوار الفاعل أن يوفر رؤى مبتكرة ومقترحات عملية للتغلب على هذه التحديات.
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