تجارة الأردن: الحوار بين القطاعين ضروري لحماية حقوق المواطنين

الوكيل الإخباري- أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أهمية الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارهما أساسا لحماية حقوق المواطنين، وضرورة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

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