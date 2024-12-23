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تجارة الأردن: الحوار بين القطاعين ضروري لحماية حقوق المواطنين

شعار غرفة تجارة الأردن
غرفة تجارة الأردن
الإثنين، 23-12-2024 01:46 م

الوكيل الإخباري-   أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أهمية الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارهما أساسا لحماية حقوق المواطنين، وضرورة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

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وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المشاورات التي جرت بين مختلف الجهات الرسمية حول أسعار خدمات شركات الاتصالات تعد مثالا حيا على أن الحوار بين القطاعين يسهم في إيجاد حلول مقبولة تلبي تطلعات حاجات مختلف الأطراف، مع الحفاظ على مصالح المواطنين باعتبارهم محور العملية الاقتصادية.
وأوضح سلطان أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك بين القطاعين، حيث يمكن للحوار الفاعل أن يوفر رؤى مبتكرة ومقترحات عملية للتغلب على هذه التحديات.

 

 
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